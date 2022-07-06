Надаль о победе над Фрицем: «С мышцами живота что-то не так. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч»

22-кратный чемпион турниром «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о травме в матче с Тэйлором Фрицем. Испанец обыграл американца в четвертьфинале «Уимблдона» – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.
Его спросили, как ему удалось одержать победу.
«Я не знаю. Честно, мне очень нравятся такие матчи, и я не знаю, как благодарить болельщиков за такую поддержку.
Это был тяжелый матч против отличного игрока. Тэйлор вообще классно проводит весь сезон.
Для меня матч был совсем непростым. Я просто рад, что вышел в полуфинал. Вот и все.
В целом я чувствую себя нормально, но с мышцами живота что-то не так – нужно честно сказать. Мне пришлось немного изменить подачу. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч.
Но на корте была запредельная энергия. Спасибо за это».
Также Надаль прокомментировал полуфинал против Ника Кириоса.
«Надеюсь, что я буду готов играть. Это первое.
Ник отлично играет на всех покрытиях, но особенно на траве. Это будет сложное испытание, и мне нужно быть 100-процентно готовым, чтобы иметь шансы. Постараюсь это сделать».
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