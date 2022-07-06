Надаль о победе над Фрицем: «С мышцами живота что-то не так. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч»

22-кратный чемпион турниром «Большого шлема» рассказал о травме в матче с . Испанец обыграл американца в четвертьфинале – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

Его спросили, как ему удалось одержать победу.

«Я не знаю. Честно, мне очень нравятся такие матчи, и я не знаю, как благодарить болельщиков за такую поддержку.

Это был тяжелый матч против отличного игрока. Тэйлор вообще классно проводит весь сезон.

Для меня матч был совсем непростым. Я просто рад, что вышел в полуфинал. Вот и все.

В целом я чувствую себя нормально, но с мышцами живота что-то не так – нужно честно сказать. Мне пришлось немного изменить подачу. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч.

Но на корте была запредельная энергия. Спасибо за это».

Также Надаль прокомментировал полуфинал против .

«Надеюсь, что я буду готов играть. Это первое.

Ник отлично играет на всех покрытиях, но особенно на траве. Это будет сложное испытание, и мне нужно быть 100-процентно готовым, чтобы иметь шансы. Постараюсь это сделать».

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