Рыбакина перед матчем с Халеп: «Я должна бороться до конца, потому что она отличный боец. Главное – это моя подача и агрессивная игра»

Елена Рыбакина перед полуфиналом «Уимблдона» против Симоны Халеп вспомнила их предыдущие очные встречи.

«С Симоной всегда были тяжелые матчи. Помню, в Дубае я проиграла на решающем тай-брейке в очень равной борьбе. На US Open то же самое, но я получила небольшую травму.

Я знаю, что должна бороться до конца, потому что она отличный боец. Независимо от счета, я должна быть сконцентрированной на своем теннисе и плане на игру. Я должна быть более стабильной и уверенной в себе в некоторых моментах.

Главное – это моя подача и агрессивная игра. Она большая чемпионка. Симона очень хорошо двигается, читает игру, эмоции. Что бы ни происходило, нужно сохранять спокойствие и играть розыгрыш за розыгрышем».

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