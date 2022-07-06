Халеп девятый раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Экс-первая ракетка мира в четвертьфинале обыграла – 6:2, 6:4. Во втором сете она вела 5:1, но с первой попытки не подавал на матч, а в последнем гейме ей пришлось отыгрываться с 0:40.

Румынка одержала 12-ю победу на «Уимблдоне» подряд. Она взяла титул в 2019-м, в 2020-м турнир не проводился, а в прошлом году она пропустила его из-за травмы.

Халеп вышла в полуфинал «Большого шлема» впервые с Australian Open-2020. Всего она девятый раз добралась до этой стадии на ТБШ, а на «Уимблдоне» – третий.

В этом сезоне румынка вышла в полуфинал уровня WTA шестой раз. Больше только у №1 Иги Швентек – восемь.

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