Жабер перед матчем с Марией: «Спросила у ее дочери: «Ты будешь болеть за меня или за маму?» Пытаюсь переманить ее детей на свою сторону»

Онс Жабер поделилась ожиданиями от полуфинала «Уимблдона» против Татьяны Марии. Обе теннисистки впервые сыграют в 1/2 турнира «Большого шлема».

«Так приятно видеть ее с детьми в туре. Тот факт, что она вернулась и сделала для этого все возможное, говорит о том, что она действительно заслуживает быть здесь. У нее была тяжелая сетка: она обыграла Остапенко, Саккари. И в этих матчах она показала отличный теннис. Я знаю, что она хорошо играет на траве.

Конечно, играть с ней очень сложно, и мы с Шарлоттой [старшей дочерью] перекинулись парой фраз. Я спросила у нее: «Ты будешь болеть за меня или за маму?» Я пытаюсь переманить ее детей на свою сторону (смеется).

Я очень рада, что сейчас она получает то, чего заслуживает. Она много лет боролась. Нелегко вернуться после рождения двоих детей. Мы очень уважаем друг друга, нас ждет отличный матч».

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