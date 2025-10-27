Эмбер снялся с «Мастерса» в Париже. У него сгорят очки за прошлогодний финал
22-я ракетка мира Юго Эмбер пропустит «Мастерс» в Париже.
Француз, который на прошлой неделе снялся с полуфинала в Базеле из-за проблем с поясницей, не защитит очки за финал и выпадет из топ-30.
В первом круге Эмбер должен был встретиться с Алехандро Давидовичем-Фокина. Теперь вместо француза с испанцем сыграет лаки-лузер Валентин Руайе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
