Эмбер снялся с «Мастерса» в Париже. У него сгорят очки за прошлогодний финал

22-я ракетка мира Юго Эмбер пропустит «Мастерс» в Париже.

Француз, который на прошлой неделе снялся с полуфинала в Базеле из-за проблем с поясницей, не защитит очки за финал и выпадет из топ-30.

В первом круге Эмбер должен был встретиться с Алехандро Давидовичем-Фокина . Теперь вместо француза с испанцем сыграет лаки-лузер Валентин Руайе .