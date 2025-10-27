Меньшик и Баутиста-Агут снялись с турнира в Афинах
Якуб Меньшик и Роберто Баутиста-Агут снялись с турнира ATP 250 в Афинах.
Чех на прошлой неделе снялся с пятисотника в Базеле перед матчем второго круга с Жоао Фонсекой. Его беспокоила травма стопы.
Испанец не играет с US Open из-за проблем с правой ногой.
Турнир в Афинах пройдет на следующей неделе.
Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
