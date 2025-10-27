Меньшик и Баутиста-Агут снялись с турнира в Афинах

Якуб Меньшик и Роберто Баутиста-Агут снялись с турнира ATP 250 в Афинах.

Чех на прошлой неделе снялся с пятисотника в Базеле перед матчем второго круга с Жоао Фонсекой. Его беспокоила травма стопы.

Испанец не играет с US Open из-за проблем с правой ногой.

Турнир в Афинах пройдет на следующей неделе.

