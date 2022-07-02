Леся Цуренко: «Иногда на несколько секунд кажется, что жизнь хороша. И потом я чувствую себя ужасно виноватой за эти секунды»

Украинка Леся Цуренко рассказала, что после 24 февраля была вынуждена переехать в Италию.

«Сейчас я живу в Италии. Найти квартиру было непросто, на это у меня ушло два месяца, потому что везде много украинцев, и всем им нужно где-то жить. Вместе с Мартой [Костюк] я тренируюсь в академии Пьятти, это очень хорошее место с хорошими людьми.

Я не знаю, как сейчас расслабиться. Иногда в Италии, когда вы едите вкусную еду и пьете восхитительный итальянский эспрессо в окружении красивой природы, на несколько секунд кажется, что жизнь хороша. Но это лишь секунды. И потом я чувствую себя ужасно виноватой за эти секунды.

Но когда я делаю пожертвования, в каком-то смысле мне становится легче. Это лучшее, что я могу сделать со своей стороны. Я смотрю, сколько заработала и проверяю, куда могу отправить эти деньги. Очень хочу помочь Южной Украине, потому что это регион, где я выросла».

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