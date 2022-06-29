Цуренко о гуманитарной помощи Украине: «В Николаеве уже несколько месяцев нет воды. И $10 это 10 бутылок»

101-я ракетка мира украинка после выхода в третий круг «Уимблдона» рассказала о психологическом состоянии в свете ситуации на Украине.

«Я чувствую себя ужасно, чувствую себя виноватой. Чувствую, что не могу ничего сделать. Так что остается только играть и, как я уже говорила, жертвовать 10% призовых.

Каждый человек в мире может помочь. Если кажется, что пожертвованные $10 ничего не значат, то это не так. Они очень много значат. Например, в Николаеве уже несколько месяцев нет воды. И $10 – это 10 бутылок воды для этих людей.

Я была на границе Польши с Украиной и видела сотни тысяч людей. Они не знают, куда идти. Вся жизнь упакована в две сумки. У них дети, дедушки, бабушки. Может быть, у кого-то инвалиды.

Так что любая поддержка – это здорово».

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