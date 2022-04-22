Леся Цуренко: «Не знаю точно, кто из россиянок поддерживает власти, а кто нет. Несколько знаю, но боюсь, что их очень много»

Леся Цуренко прокомментировала обращение украинских теннисистов к руководству тенниса. Они требовали, чтобы россиян и белорусов заставили озвучить свое отношение к ситуации на Украине или отстранили от всех турниров.

«Мы не кричим: «Баньте их немедленно». Мы хотим знать позицию людей. Мы хотим знать, что рядом с нами люди, которые хотя бы не поддерживают [действия России на территории Украины]. Нам важно это знать, хотя понимаем, что может ничего не произойти, что получим много критики.

Но мы не можем молчать. Никто из двух стран не высказывается, но мы хотим защиту от наших организаций. Если этого не произойдет, мы, наверное, станем еще сильнее, чем мы есть.

Сначала я думала отказываться [от матчей с россиянками и белорусками], но потом передумала. У меня такая ситуация, что я не думаю, что буду долго играть. Я наконец-то вылечила локоть и нормально возвращаюсь в тур, мне очень хочется играть в теннис. Для меня важен каждый матч, и я хочу побеждать абсолютно всех, из какой бы страны они ни были.

Не знаю, что будет дальше, если по сетке попаду на тех, о ком я знаю, что поддерживают [действия властей]. Я не знаю точно, кто из россиянок поддерживает, а кто нет. Несколько знаю, но я боюсь, что их очень много. Я прямо этого боюсь. Это будет неприятно, сильный моральный удар для меня лично».

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