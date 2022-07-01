Надаль о мерах предосторожности из-за ковида на «Уимблдоне»: «Я не так уж много делаю. Просто остаюсь дома, никуда больше не хожу»

объяснил, почему он и его команда на носят маски и соблюдают дополнительные меры предосторожности.

«Никакой паранойи, это реальность. В том-то и дело. Моему хорошему другу пришлось сняться из-за очередного случая [коронавируса]. Когда происходит подобное, вероятно, это потому, что вокруг много случаев.

Я не так уж много делаю. Просто остаюсь на турнире и дома, никуда больше не хожу.

Это часть того сложного мира, в котором мы живем последние пару лет. Я не говорю, что мы ведем себя неправильно, потому что в какой-то момент все должно заново открыться, нужно жить свободной, обычной жизнью.

Похоже, что сейчас ковид меньше провоцирует очень опасные проблемы со здоровьем. В то же время, когда все открывается, могут происходить такие вещи».

Напомним, на прошлой неделе Надаль тренировался с Маттео Берреттини, который позже снялся с турнира из-за положительного теста на ковид.

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