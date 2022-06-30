Рафаэль Надаль: «Каждый день – это испытание, все соперники сложные, мы играем против лучших в мире»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал выход в третий круг . Надаль выступает в Лондоне впервые с 2019-го и во втором раунде обыграл – 6:4, 6:4, 4:6, 6:3.

«Каждый день – это испытание, все соперники сложные, мы играем против лучших в мире. Особенно в таких обстоятельствах все сложнее, потому что последние три года я очень мало играл на траве.

Каждый день – это возможность прибавить. И сегодня я прошел дальше и могу продолжать борьбу. Я доволен.

Мне нужно прибавлять. Но в четвертом сете я повысил уровень игры, подача заработала намного лучше. У меня получалось агрессивнее играть с форхенда, а то в начале было слишком много ошибок.

Для меня важно принять то, что не все будет идеально, что нужно работать. Нужно принять этот вызов и позитивно мыслить, даже когда что-то не получается».

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