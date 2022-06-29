Джокович о выходе в 3-й круг «Уимблдона»: «Доволен тем, насколько прибавил за последние два дня»

Шестикратный чемпион прокомментировал победу над во втором круге – 6:1, 6:4, 6:2.

«Я очень доволен своим выступление. Отлично начал, был стабилен на задней линии, заставлял его работать, гонял по корту, использовал разнообразие.

Подавать было непросто, на корте было ветрено, но я все равно показал качественное выступление.

Должен сказать, что я доволен тем, насколько прибавил за последние два дня. Надеюсь, я смогу удержаться на этой траектории».

Также Джокович рассказал, насколько по ходу матчей его мотивируют рекорды и статистика.

«Когда ты начинаешь играть в теннис, то не думаешь о цифрах. У 99% детей, берущих в руки ракетку, есть мечты и любовь к игре – это самое важное, это движущая сила. Когда что-то идет не так, как тебе хотелось бы, ты обращаешься к этому внутреннему ребенку».

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