Берреттини об «Уимблдоне»: «Это звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть»

11-я ракетка мира ответил на вопрос, может ли выиграть . В прошлом году итальянец играл в финале, а в этом – взял два титула на траве подряд, вернувшись после операции на руке.

«Это звучит безумно, но я знаю, что могу. Это бы очень много для меня значило, это был бы лучший момент в моей карьере и жизни.

В прошлом году я проиграл в финале, и это совершенно изменило мою жизнь, так что победа изменила бы еще больше. Но приятно думать, что я все тот же парень с мечтой о теннисе, с мечтой просто сыграть на этом турнире, даже не победить».

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