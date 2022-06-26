Берреттини об «Уимблдоне»: «Это звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть»

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11-я ракетка мира Маттео Берреттини ответил на вопрос, может ли выиграть «Уимблдон». В прошлом году итальянец играл в финале, а в этом – взял два титула на траве подряд, вернувшись после операции на руке.

«Это звучит безумно, но я знаю, что могу. Это бы очень много для меня значило, это был бы лучший момент в моей карьере и жизни.

В прошлом году я проиграл в финале, и это совершенно изменило мою жизнь, так что победа изменила бы еще больше. Но приятно думать, что я все тот же парень с мечтой о теннисе, с мечтой просто сыграть на этом турнире, даже не победить».

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Опрос

Кто выиграет мужской «Уимблдон»?
187 голосов
Новак Джокович
47%
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
29%
Рафаэль Надаль
Маттео Берреттини
15%
Маттео Берреттини
Хуберт Хуркач
3%
Хуберт Хуркач
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6%
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