Берреттини об «Уимблдоне»: «Не знаю, фаворит ли я, потому что всегда есть Новак и Рафа»

Чемпион Штутгарта и Лондона Маттео Берреттини ответил, считает ли себя фаворитом «Уимблдона». Победные травяные турниры стали для него первыми после операции на правой руке.
«Не знаю, фаворит ли я, потому что всегда есть Новак и Рафа. Рафа уже выиграл два «Шлема», и никто не ожидал от него победы в Австралии.
Я не чувствую себя фаворитом, но знаю, что способен, не буду скрывать. Моя цель – провести успешный «Уимблдон», и я надеюсь, что впереди насыщенные две недели.
После удачной недели в Штутгарте было бы легко если не расслабиться, то позволить проблемам меня захлестнуть. Вместо этого я нашел правильную энергию, и победа на таком престижном турнире [в Queen’s Club] для меня особое событие».