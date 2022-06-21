Берреттини об «Уимблдоне»: «Не знаю, фаворит ли я, потому что всегда есть Новак и Рафа»

Чемпион Штутгарта и Лондона Маттео Берреттини ответил, считает ли себя фаворитом . Победные травяные турниры стали для него первыми после операции на правой руке.

«Не знаю, фаворит ли я, потому что всегда есть Новак и Рафа. Рафа уже выиграл два «Шлема», и никто не ожидал от него победы в Австралии.

Я не чувствую себя фаворитом, но знаю, что способен, не буду скрывать. Моя цель – провести успешный «Уимблдон», и я надеюсь, что впереди насыщенные две недели.

После удачной недели в Штутгарте было бы легко если не расслабиться, то позволить проблемам меня захлестнуть. Вместо этого я нашел правильную энергию, и победа на таком престижном турнире [в Queen’s Club] для меня особое событие».

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