Даниил Медведев: «Если говорить о лучших в истории игроках на траве, я бы назвал Джоковича»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас Уимблдон ATP Бьорн Борг Даниил Медведев Маттео Берреттини Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев ответил, кого считает фаворитом «Уимблдона». 

«Новак всегда фаворит. Он выиграл три последних «Уимблдона». Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших в истории игроках на траве, я бы назвал его, хотя не видел в деле Борга или Сампраса. Из моего поколения Федерер и Джокович – лучшие. Конечно, Надаль может победить на любом турнире, где играет, и Берреттини выступает на высоком уровне. Что касается фаворитов, то это Джокович, Берреттини и Надаль».

Также он высказался, когда пройдет смена поколений в теннисе.

«Когда [Большая тройка] выйдет на пенсию (смеется). Пока Надаль и Джокович продолжают играть, они будут фаворитами. Но так было не пару лет, а пятнадцать. Здесь нет ничего нового. Они побили все рекорды. Без сомнения, они двое из трех величайших теннисистов всех времен. Смена начнется, когда они выйдут на пенсию, может, в 40 или 45 лет».

Медведев проиграл пять финалов подряд. Это трагедия и провал?

Медведев второй раз подряд разгромлен в финале. И так кричал на ложу, что тренер ушел с трибуны

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные