Даниил Медведев: «Если говорить о лучших в истории игроках на траве, я бы назвал Джоковича»

Первая ракетка мира ответил, кого считает фаворитом «Уимблдона».

«Новак всегда фаворит. Он выиграл три последних «Уимблдона». Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших в истории игроках на траве, я бы назвал его, хотя не видел в деле Борга или Сампраса. Из моего поколения Федерер и Джокович – лучшие. Конечно, Надаль может победить на любом турнире, где играет, и Берреттини выступает на высоком уровне. Что касается фаворитов, то это Джокович, Берреттини и Надаль».

Также он высказался, когда пройдет смена поколений в теннисе.

«Когда [Большая тройка] выйдет на пенсию (смеется). Пока Надаль и Джокович продолжают играть, они будут фаворитами. Но так было не пару лет, а пятнадцать. Здесь нет ничего нового. Они побили все рекорды. Без сомнения, они двое из трех величайших теннисистов всех времен. Смена начнется, когда они выйдут на пенсию, может, в 40 или 45 лет».

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