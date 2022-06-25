Надаль в ноябре проведет серию выставочных матчей в Латинской Америке

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль в ноябре проведет выставочные матчи в Латинской Америке.

Журналист Дэнни Мише отмечает, что матчи пройдут в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Мексике и Колумбии. По информации журналиста Себастьяна Торока, на данный момент подтверждены Аргентина, Мексика и Колумбия, и к ним, вероятно, добавятся Эквадор и Чили.

Организатором выступит те же компания, которая провела латиноамериканское турне Роджера Федерера в 2019 году. Мише сообщает, что контракт с Fenix ​​Entertainment Group уже подписан.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные