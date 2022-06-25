Надаль в ноябре проведет серию выставочных матчей в Латинской Америке

в ноябре проведет выставочные матчи в Латинской Америке.

Журналист Дэнни Мише отмечает, что матчи пройдут в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Мексике и Колумбии. По информации журналиста Себастьяна Торока, на данный момент подтверждены Аргентина, Мексика и Колумбия, и к ним, вероятно, добавятся Эквадор и Чили.

Организатором выступит те же компания, которая провела латиноамериканское турне Роджера Федерера в 2019 году. Мише сообщает, что контракт с Fenix ​​Entertainment Group уже подписан.

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