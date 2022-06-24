Надаль о подготовке к «Уимблдону»: «Цель достигнута»

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Рафаэль Надаль прокомментировал выступление на выставочном турнире перед «Уимблдоном». В Харлингеме испанец обыграл Стэна Вавринку (6:2, 6:3) и уступил Феликсу Оже-Альяссиму (6:7, 6:4, 3-10).

«Цель достигнута, – сказал Надаль после поражения от Оже-Альяссима. – Было здорово сыграть с таким классным игроком, как Феликс. Сегодня он был немного лучше, но я позитивно оцениваю последние несколько дней.

Я не играл на этом покрытии три года, так что каждый день – это новый шанс и новая возможность. Надеюсь быть готовым на 100% к началу турнира».

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