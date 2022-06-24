Глава WTA о недопуске россиянок и белорусок на 60-тысячник в Латвии: «Мы связались с ITF, чтобы они помогли тем, на кого повлияло это решение»

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал то, что теннисисток из России и Беларуси не допустили до турнира ITF в Лиепае (Латвия).

«Мы придерживаемся своих принципов по заявкам на турниры для всех спортсменов согласно рейтингу. Мы связались с ITF, чтобы они помогли тем, на кого повлияло это решение, при наличии соответствующего рейтинга найти другие турниры, как это происходило ранее с соревнованиями в Великобритании и Германии.

Нас заверили, что ITF предлагает всем игрокам всю возможную поддержку, чтобы у каждого были одинаковые возможности соревноваться и участвовать в турнирах в соответствии с рейтингом», – заявил Саймон.

Ранее сообщалось, что ITF разослала теннисисткам из России и Беларуси письмо с просьбой сняться с турнира в Латвии, который стартует 11 июля. Однако Наталья Вихлянцева сообщила, что не получала писем по этому поводу.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе