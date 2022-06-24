Вихлянцева о недопуске россиянок и белорусок на турнир ITF в Латвии: «Я не получала писем по этому поводу»

208-я ракетка мира Наталья Вихлянцева прокомментировала то, что теннисисток из России и Беларуси не допустили до турнира ITF в Латвии.

«Я так понимаю, игроки из России и Беларуси не могут выступить в Лиепае? И я не получала писем по этому поводу заранее :(», – написала россиянка, приложив скриншот письма от ITF.

Ранее сообщалось, что ITF разослала теннисисткам из России и Беларуси письмо с просьбой сняться с турнира в Латвии, который стартует 11 июля. В нем говорится, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных соревнованиях в Латвии.

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