Тарпищев о недопуске россиянок и белорусок на турнир ITF в Латвии: «Это не делает чести латышам»

Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что теннисисток из России и Беларуси не допустили до турнира ITF в Лиепае (Латвия).

«Это решение не делает чести латышам, потому что спорт всю жизнь был вне политики. Отбирать возможность у спортсменов выступать – это настраивать всех против себя», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад заявленные на турнир теннисистки из России и Беларуси получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований. Однако Наталья Вихлянцева сообщила, что не получала писем по этому поводу.

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