Петкович о статье про нарушения в работе антидопинга в теннисе: «Это опасное искажение»

прокомментировала статью о нарушениях в работе антидопинговой системы в теннисе. Daily Mail написала, что топ-игрокам заранее сообщают о том, что у них будут брать кровь, хотя это противоречит кодексу WADA.

«Это опасное искажение. «Допинг-тест», который мы могли «запланировать» в Майами, – это взятие паспорта крови, который спортсмены сдают каждый год, чтобы можно было сравнить реальные НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ допинг-тесты с этим образцом и найти отклонения от нормы», – написала Петкович в твиттере.

Ранее расследование раскритиковала Ализе Корне.

ITF предупреждает игроков о том, когда у них будут брать кровь на допинг, а также завышает количество тестов (Daily Mail)

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