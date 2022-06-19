ITF предупреждает игроков о том, когда у них будут брать кровь на допинг, а также завышает количество тестов (Daily Mail)

Газета Daily Mail выпустила расследование о работе антидопинговой программы в теннисе.

По данным издания, не просто предупреждала игроков о том, когда у них будут брать кровь для анализов на допинг, но и просила их выбирать удобное им время. Например, это делалось перед «Мастерсом» в Майами в этом году, перед US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2019.

Эксперты считают, что в теории это может помочь спортсменам избежать обнаружения. Кроме того, кодекс WADA предписывает не предупреждать спортсменов о предстоящих анализах.

Кроме того, ITF обвиняют в завышении количества проведенных тестов. Если у игрока одновременно берут несколько проб, то это считается за несколько тестов, а не за один.

Также сообщается, что в 2019-м у ITF возникли подозрения по поводу биологического паспорта одного из топ-игроков, однако никакого решения не последовало.

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