The Telegraph заплатит Ястремской компенсацию за статью о ее допинговом деле

Теги допинг WTA Даяна Ястремская Теннис

Газета The Telegraph заплатит Даяне Ястремской компенсацию за статью, в которой теннисистку и ее отца обвинили в попытках скрыть ее вину в допинговом деле.

В материалах, опубликованных The Telegraph и немецким изданием Der Spiegel говорилось, что она пыталась объяснить попадание запрещенного препарата в организм сексом со своим бывшим молодым человеком. Тот утверждал, что отец теннисистки попросил его взять вину на себя.

Позже антидопинговый трибунал ITF признал Ястремскую невиновной. В опубликованном решении были вымараны целые страницы.

«Мы с радостью принимаем решение трибунала, что ни мисс Ястремская, ни ее отец ни участвовала ни в каких манипуляциях. Мы приносим извинения мисс Ястремской и ее отцу и согласились выплатить компенсацию за моральный вред и ущерб репутации, нанесенный нашей статьей», – говорится в заявлении The Telegraph.

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