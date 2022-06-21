Мария Саккари: «Я выросла на матчах Серены и Винус, потому что моя бабушка помешана на теннисе»

высказалась о возвращении в тур Серены Уильямс. Сегодня в Истбурне американка выступит в паре с Онс Жабер, а на «Уимблдоне» проведет первый одиночный турнир за год.

«Я выросла на матчах Серены и Винус, потому что моя бабушка помешана на теннисе. Для тенниса очень хорошо, что она вернулась, и мне кажется, что это добавило интриги.

Я уверена, что никто не хочет на нее попасть, особенно если она выиграет несколько матчей. Она почувствует уверенность в своей игре, и она Серена Уильямс. Она величайшая спортсменка всех времен».

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