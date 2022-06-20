Плишкова о шансах Серены на «Уимблдоне»: «Она уже не самая молодая, а телу нужно время, чтобы набрать форму. Но многим все равно будет страшно с ней играть»

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Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала то, что 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сыграет на «Уимблдоне».

«Я не знаю, сколько она не играла. Год? Это долго, и она уже не самая молодая, а телу нужно время, чтобы набрать форму.

Матчи все равно отличаются от тренировок. И как я поняла, в Истбурне она играет только пару. Думаю, ей будет суперсложно – какой бы теннисисткой она ни была. Ей все равно нужно время.

Но, конечно, она потрясающая теннисистка, достигла очень много. Многим все равно будет очень страшно с ней играть. В этом ее преимущество, но нужно посмотреть, какой уровень она покажет. Я не могу сказать».

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