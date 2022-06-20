Николай Давыденко: «Удивлен тем, что молодые топ-игроки технически не очень хороши. Теннис не прогрессирует»

Экс-третья ракетка мира критически отозвался о молодых топ-теннисистах.

«После завершения карьеры я какое-то время не смотрел теннис, но потом начал комментировать матчи российских игроков на «Больших шлемах». И сейчас я больше слежу.

Я удивлен тем, что молодые топ-игроки технически не очень хороши. Они больше полагаются на физическую силу – подачу, сильные удары. Но Надаль и Джокович с этим справляются.

Я считаю, что теннис не прогрессирует. Надаль и Джокович все еще выигрывают «Большие шлемы», побеждают ребят, которые на 10 лет моложе. Это невероятно. Но я не считаю, что молодое поколение показывает потрясающий уровень».

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