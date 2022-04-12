Дисквалифицированная за мельдоний Демина: «Тренер сказал, что нужно его принимать. А если будет какая-то проверка – выпить бокал шампанского, и все будет хорошо»

Россиянка Елизавета Демина, дисквалифицированная до 2025-го из-за положительной допинг-пробы, заявила, что принимала мельдоний по совету тренера.

«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков.

За месяца два до турнира в Казани [где была сдана положительная проба] он сказал мне, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо.

Начала пить милдронат, тренер сказал – эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохого. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало. Это началось за два месяца до турнира в Казани», – завила Демина в интервью «Матч ТВ».

Тренер Деминой Алексей Рожнов опроверг ее слова: «Когда разбирательства все пошли, товарищ адвокат сказал, что единственный способ, чтобы сократить срок наказания, – согласиться, что тренер дал. Как он сказал, так и сделали.

Мельдоний ей назначил врач в 2019 году. У нее даже справка имеется об этом. Она пропивала».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе