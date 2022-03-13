ITF в 2021-м 26 раз проверяла Рублева на допинг. Всего взяли на 3 428 тестов больше, чем в 2020-м

Международная федерация тенниса опубликовала статистику допинг-тестов, взятых в 2021 году. Всего в прошлом году ITF сделала 6 636 тестов – на 3 428 больше, чем 2020-м.
Лидерами по числу сданных проб стали Барбора Крейчикова (36) и Ричардас Беранкис (27).
У мужчин среди игроков первой десятки больше всего проб сдал Андрей Рублев (26).
|Теннисист
|Количество проб
|Даниил Медведев (1)
|20
|Новак Джокович (2)
|21
|Александр Зверев (3)
|21
|Рафаэль Надаль (4)
|14
|Стефанос Циципас (5)
|22
|Маттео Берреттини (6)
|16
|Андрей Рублев (7)
|26
|Каспер Рууд (8)
|22
|Феликс Оже-Альяссим (9)
|22
|Янник Синнер (10)
|18
|Аслан Карацев (22)
|18
|Карен Хачанов (26)
|22
В женском туре среди россиянок больше всего проб сдала Елизавета Коклина – 35.
|Теннисистка
|Количество проб
|Эшли Барти (1)
|18
|Барбора Крейчикова (2)
|36
|Арина Соболенко (3)
|22
|Ига Швентек (4)
|29
|Анетт Контавейт (5)
|16
|Мария Саккари (6)
|20
|Паула Бадоса (7)
|18
|Каролина Плишкова (8)
|19
|Гарбинье Мугуруса (9)
|15
|Онс Жабер (10)
|10
|Анастасия Павлюченкова (14)
|15
|Вероника Кудерметова (24)
|15
|Дарья Касаткина (28)
|21
|Людмила Самсонова (32)
|7
|Екатерина Александрова (14)
|19
|Варвара Грачева (70)
|16
|Анна Калинская (90)
|10
|Анна Блинкова (140)
|22
Данная статистика не включает дополнительные тесты, проводившиеся национальными антидопинговыми организациями.