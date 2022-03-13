ITF в 2021-м 26 раз проверяла Рублева на допинг. Всего взяли на 3 428 тестов больше, чем в 2020-м

Международная федерация тенниса опубликовала статистику допинг-тестов, взятых в 2021 году. Всего в прошлом году ITF сделала 6 636 тестов – на 3 428 больше, чем 2020-м.

Лидерами по числу сданных проб стали Барбора Крейчикова (36) и Ричардас Беранкис (27).

У мужчин среди игроков первой десятки больше всего проб сдал Андрей Рублев (26).

В женском туре среди россиянок больше всего проб сдала Елизавета Коклина – 35.

Данная статистика не включает дополнительные тесты, проводившиеся национальными антидопинговыми организациями.

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