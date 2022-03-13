ITF в 2021-м 26 раз проверяла Рублева на допинг. Всего взяли на 3 428 тестов больше, чем в 2020-м

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Анастасия Павлюченкова допинг ATP WTA ITF Ричардас Беранкис Вероника Кудерметова Андрей Рублев Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Даниил Медведев Людмила Самсонова Теннис

Международная федерация тенниса опубликовала статистику допинг-тестов, взятых в 2021 году. Всего в прошлом году ITF сделала 6 636 тестов – на 3 428 больше, чем 2020-м.

Лидерами по числу сданных проб стали Барбора Крейчикова (36) и Ричардас Беранкис (27).

У мужчин среди игроков первой десятки больше всего проб сдал Андрей Рублев (26).

Теннисист Количество проб
Даниил Медведев (1)  20
Новак Джокович (2) 21
Александр Зверев (3)  21
Рафаэль Надаль (4) 14
Стефанос Циципас (5) 22
Маттео Берреттини (6) 16
Андрей Рублев (7) 26
Каспер Рууд (8) 22
Феликс Оже-Альяссим (9) 22
Янник Синнер (10) 18
Аслан Карацев (22) 18
Карен Хачанов (26) 22

 

В женском туре среди россиянок больше всего проб сдала Елизавета Коклина – 35.

Теннисистка Количество проб
Эшли Барти (1) 18
Барбора Крейчикова (2) 36
Арина Соболенко (3) 22
Ига Швентек (4) 29
Анетт Контавейт (5) 16
Мария Саккари (6) 20
Паула Бадоса (7) 18
Каролина Плишкова (8) 19
Гарбинье Мугуруса (9) 15
Онс Жабер (10) 10
Анастасия Павлюченкова (14) 15
Вероника Кудерметова (24) 15
Дарья Касаткина (28) 21
Людмила Самсонова (32) 7
Екатерина Александрова (14) 19
Варвара Грачева (70) 16
Анна Калинская (90) 10
Анна Блинкова (140) 22

 

Данная статистика не включает дополнительные тесты, проводившиеся национальными антидопинговыми организациями.

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