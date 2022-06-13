Шамиль Тарпищев: «Медведев еще не пришел в себя после травмы. Возвращение уровня игры – вопрос времени»

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале в Хертогенбоше. Россиянин взял у 205-й ракетки мира Тима ван Рейтховена всего пять геймов – 4:6, 1:6.

«Соперник Дани был очень хорош, его надо похвалить. В полуфинале голландец прошел Оже-Альясcима, который играет прилично. Надо отметить, что Тим здорово подает, что на траве проблематично для приема. С задней линии играет мощно, довольно редко ошибаясь. Вот эти факторы и решили исход финала.

Даниил еще не пришел в себя после травмы. Надо сыграть еще несколько турниров в щадящем режиме, тогда выработается нервная система. Сегодняшняя игра Медведева сильно отличается от той, что была до травмы – он играл гораздо чище.

Результат на этот период времени абсолютно нормальный. Возвращение уровня игры – вопрос времени. Попав в финал, он тоже взял очки, которые позволят ему немного оторваться от второго места. Считаю, что все нормально», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Ничего себе, Медведев разгромно проиграл 205-й ракетке мира. Что это было?

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