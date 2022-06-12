№205 Ван Рейтховен взял первый титул в карьере. До этой недели у него не было побед на уровне ATP, а в Хертогенбоше он прошел двух игроков топ-10

205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен стал чемпионом турнира в Хертогенбоше, обыграв в финале вторую ракетку мира Даниила Медведева (6:4, 6:1).
25-летний голландец до этой недели не имел ни одной победы в матчах уровня ATP. В Хертогенбоше он обыграл двух соперников из топ-10 – Медведева и Феликса Оже-Альяссима в полуфинале.
Ван Рейтховен стал седьмым игроком, в этом году выигравшим первый титул ATP в карьере. Ранее это сделали Танаси Коккинакис, Александр Бублик, Оже-Альяссим, Педро Мартинес, Хольгер Руне и Себастьян Баес.
Кроме того, он стал самым низкорейтинговым чемпионом в том сезоне.
По итогам турнира он станет 106-м или 107-м в мире – в зависимости от результатов финала «Челленджера» в Лионе.
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