№205 Ван Рейтховен взял первый титул в карьере. До этой недели у него не было побед на уровне ATP, а в Хертогенбоше он прошел двух игроков топ-10

205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен стал чемпионом турнира в Хертогенбоше, обыграв в финале вторую ракетку мира (6:4, 6:1).

25-летний голландец до этой недели не имел ни одной победы в матчах уровня . В Хертогенбоше он обыграл двух соперников из топ-10 – Медведева и в полуфинале.

Ван Рейтховен стал седьмым игроком, в этом году выигравшим первый титул ATP в карьере. Ранее это сделали , , Оже-Альяссим, Педро Мартинес, и Себастьян Баес.

Кроме того, он стал самым низкорейтинговым чемпионом в том сезоне.

По итогам турнира он станет 106-м или 107-м в мире – в зависимости от результатов финала «Челленджера» в Лионе.

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