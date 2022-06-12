Медведев – Ван Рейтховену: «Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале»

Вторая ракетка мира поздравил Тима Ван Рейтховена, обыгравшего его в финале в Хертогенбоше. №205 отдал всего пять геймов – 4:6, 1:6.

«Хочу поздравить Тима. Потрясающая неделя. Ты впервые играл турнир – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется).

Ты провел прекрасный матч и продолжай в том же духе. Я помню тебя по юниорам, ты талантливый. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров.

Поздравляю тебя и твою команду».

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