Медведев – Ван Рейтховену: «Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поздравил Тима Ван Рейтховена, обыгравшего его в финале в Хертогенбоше. №205 отдал всего пять геймов – 4:6, 1:6.
«Хочу поздравить Тима. Потрясающая неделя. Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется).
Ты провел прекрасный матч и продолжай в том же духе. Я помню тебя по юниорам, ты талантливый. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров.
Поздравляю тебя и твою команду».
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