Медведев – Ван Рейтховену: «Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале»

Теги ATP Libéma Open Даниил Медведев Тим Ван Рейтховен Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поздравил Тима Ван Рейтховена, обыгравшего его в финале в Хертогенбоше. №205 отдал всего пять геймов – 4:6, 1:6.

«Хочу поздравить Тима. Потрясающая неделя. Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется).

Ты провел прекрасный матч и продолжай в том же духе. Я помню тебя по юниорам, ты талантливый. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров.

Поздравляю тебя и твою команду».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные