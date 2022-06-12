Ван Рейтховен о победе в Хертогенбоше: «Это просто неделя мечты»

205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен прокомментировал победу в Хертогенбоше. В финале он обыграл №2 в мире – 6:4, 6:1.

«Мне это в новинку, нужно время, чтобы привыкнуть. Это просто неделя мечты. Хочу поблагодарить команду за то, что всю неделю спокойно работали и не раздували шумиху.

И хочу выразить уважение Даниилу. Ты отличный игрок, я много раз смотрел тебя по телевизору, так что сыграть с тобой уже было мечтой. Это огромная честь. Я уверен, что ты выиграешь еще много титулов.

Надеюсь, мы еще много раз встретимся на корте».

Ничего себе, Медведев разгромно проиграл 205-й ракетке мира. Что это было?

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