Маррей о травме в финале Штутгарта: «Пока не знаю, насколько все серьезно. Нужно разобраться»

Теги Энди Маррей травмы ATP Boss Open Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о проблемах со здоровьем в финале Штутгарта. По ходу третьего сета матча против Маттео Берреттини (4:6, 7:5, 3:6) Маррей вызывал врача и стал слабее подавать.

По его словам, проблема была с мышцами живота.

«Я уже давно не играл девять матчей за 14 дней. На прошлой неделе я играл с четверга по субботу, а потом с четверга по воскресенье здесь. Нет ничего необычного, что появляются всякие болячки. Я пока не знаю, насколько все серьезно. Нужно разобраться.

Надеюсь, ничего серьезного».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные