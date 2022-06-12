Маррей о травме в финале Штутгарта: «Пока не знаю, насколько все серьезно. Нужно разобраться»

Экс-первая ракетка мира рассказал о проблемах со здоровьем в финале Штутгарта. По ходу третьего сета матча против (4:6, 7:5, 3:6) Маррей вызывал врача и стал слабее подавать.

По его словам, проблема была с мышцами живота.

«Я уже давно не играл девять матчей за 14 дней. На прошлой неделе я играл с четверга по субботу, а потом с четверга по воскресенье здесь. Нет ничего необычного, что появляются всякие болячки. Я пока не знаю, насколько все серьезно. Нужно разобраться.

Надеюсь, ничего серьезного».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе