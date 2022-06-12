Берреттини о титуле на первом турнире после операции: «Сейчас все тело немного болит»

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Маттео Берреттини прокомментировал победу на турнире в Штутгарте. Итальянец проводил первый турнир после операции и в финале обыграл Энди Маррея (6:4, 5:7, 6:3).

«Это невероятно. Конечно, титул был моей целью, но я думал, что будет очень-очень сложно. И, по-моему, я даже не показал своей лучшей игры, но поэтому я даже больше собой горжусь.

Психологически было очень сложно. Я боролся изо всех сил, и эта победа очень много для меня значит.

Сейчас все тело немного болит. Я три месяца не проводил матчей, а сегодня играл почти три часа. Так что, конечно, усталость чувствуется».

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