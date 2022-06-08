Опелка о том, почему против отстранения россиян от «Уимблдона»: «Спорт – про меритократию. Отсутствие сильнейших подрывает целостность турнира»

Рейлли Опелка прокомментировал отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона».

«Многие люди, похоже, упускают, что дело не в очках. Я считаю, что «Уимблдон»-2022 получится неудачным из-за отсутствия лучших игроков в заявке.

Травмы – это часть спорта, наказание за агрессию на корте – это часть спорта, дискриминация/ксенофобия – это не часть спорта.

Спорт – про меритократию. Когда из розыгрыша исключают лучших по результатам игроков, подрывается целостность турнира. Речь идет о конкурентном преимуществе, которое дается в том числе мне из-за того, что сильнейшие не могут участвовать», – написал Опелка.

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