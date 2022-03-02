ФТР проведет внутрироссийские юниорские соревнования из-за исключения России из ITF и Tennis Europe

ФТР организует внутрироссийские юниорские соревнования из-за исключения России из Международной и Европейской федераций тенниса.

«В связи с переносом на неопределенный срок юношеских международных турниров Tennis Europe и ITF, запланированных к проведению на территории России в марте-апреле в городах Саранске, Туле, Москве, Рязани и с целью сохранения для юных теннисистов РФ возможностей для соревновательной подготовки, руководством ФТР принято решение о замещении перенесенных международных соревнований всероссийскими.

Решение о частичных изменениях в календаре будет принято в ближайшее время», – сказано в заявлении ФТР.

Напомним, вчера Международная федерация тенниса объявила о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в международных командных соревнованиях ITF «до дальнейшего уведомления».

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