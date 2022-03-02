Кафельников о санкциях против российского тенниса: «К сожалению, это было предсказуемо. Самое печальное, что никто не знает, что делать»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о приостановке членства ФТР в ITF.

В рамках санкций для российского тенниса в свете ситуации на Украине были отменены турниры ITF в России и Кубок Кремля, а российских игроков отстранили от командных соревнований ITF.

«Была ли надежда, что санкции не коснутся российского тенниса? Нет, у меня такой надежды не было. К сожалению, это было предсказуемо. И шансов оспорить эти санкции нет от слова совсем. Увы, я не могу дать ответ, что делать в этой ситуации – и никто не может. И это, наверное, самое печальное», – цитирует Кафельникова Газета.ru.

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