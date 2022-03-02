Тарпищев об отмене Кубка Кремля: «Как запретили наши турниры, так и восстановят. Думаю, где-то в мае»

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался о запрете международных турниров на территории России. Вчера ITF объявила о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси.

В рамках санкций для российского тенниса в свете ситуации на Украине были отменены турниры ITF в России и Кубок Кремля, а российских игроков отстранили от командных соревнований ITF.

«Наши теннисисты играть пока могут, а это главное. Как запретили наши турниры, так и восстановят. В том числе Кубок Кремля. Думаю, где-то в мае. Сейчас приостановлено членство ФТР – это тоже временная мера», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

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