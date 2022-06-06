Ига Швентек: «Всегда очень уважала Мугурусу, Халеп и всех, кто брал больше одного «Большого шлема»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала вторую победу на турнире «Большого шлема». В 2020-м полька также победила на «Ролан Гаррос».

«Думаю, я не осознаю этого на 100%, но я всегда хотела второй «Большой шлем». Я думала: «Окей, первый есть, но второй – подтверждение того, что я точно знаю, в каком направлении двигаюсь».

Я всегда очень уважала Гарбинье [Мугурусу], Симону [Халеп] и всех тех, кто брал два «Шлема». Все эти девушки показывали стабильную игру на протяжении многих лет и смогли победить дважды или дальше больше. Думаю, второй «Шлем» подтверждает, что ты способен выигрывать такие турниры. Так что, наверное, в какой-то степени я преследовала эту цель.

Сейчас пока не знаю, какую ставить перед собой теперь. Наверное, сегодня просто поохочусь за вкусными снеками».

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