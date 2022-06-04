Ига Швентек: «Первый «Большой шлем» – это классно, но второй – это подтверждение»

Первая ракетка мира прокомментировала вторую победу на . Первый титул, который она выиграла в 2020-м, был также ее первым титулом на уровне WTA.

«По ходу этого сезона я очень много о себе узнала. Я поняла, что пределов нет. Как только мне казалось, что серия подходит к концу, мне удавалось это преодолеть, сосредотачиваться только на следующем шаге. Я очень горжусь тем, что это удается.

Мы с командой много об этом говорили, и я поняла, что не так уж и просто делать это много месяцев подряд. Надеюсь, сейчас у меня будет время отдохнуть и вернуться еще более свежей.

Первый «Большой шлем» – это классно, но второй – это подтверждение. И второй «Шлем» был моей целью. Я рада, что мне удалось показать стабильность и все это повторить. Это две недели упорной работы, произойти может что угодно. Я рада, что смогла провести их на высоком уровне».

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