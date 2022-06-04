Швентек заработала 6 млн долларов призовых в этом сезоне – больше всех в WTA и ATP

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос WTA Эшли Барти призовые Ига Швентек Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек стала чемпионкой «Ролан Гаррос». За победу она заработала 2,2 млн евро (примерно 2,4 млн долларов).

Таким образом, призовые Швентек за сезон-2022 превысили 6 млн долларов.

В этом году Швентек уже заработала больше, чем прошлогодний лидер WTA Эшли Барти за весь сезон-2021.

В 2022-м Швентек лидирует по призовым как среди женщин, так и среди мужчин.

На втором месте в WTA завершившая карьеру Барти – 2,3 млн. У мужчин до «Ролан Гаррос» лидировал Карлос Алькарас – 3,7 млн, но по итогам «Большого шлема» его обойдет Рафаэль Надаль, который с учетом выхода в финал заработал за сезон 4,5 млн и может заработать больше, если возьмет титул.

Всего карьерные призовые польки теперь составляют 11,4 млн долларов.

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