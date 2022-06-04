Швентек заработала 6 млн долларов призовых в этом сезоне – больше всех в WTA и ATP

Первая ракетка мира стала чемпионкой . За победу она заработала 2,2 млн евро (примерно 2,4 млн долларов).

Таким образом, призовые Швентек за сезон-2022 превысили 6 млн долларов.

В этом году Швентек уже заработала больше, чем прошлогодний лидер Эшли Барти за весь сезон-2021.

В 2022-м Швентек лидирует по призовым как среди женщин, так и среди мужчин.

На втором месте в WTA завершившая карьеру Барти – 2,3 млн. У мужчин до «Ролан Гаррос» лидировал – 3,7 млн, но по итогам «Большого шлема» его обойдет , который с учетом выхода в финал заработал за сезон 4,5 млн и может заработать больше, если возьмет титул.

Всего карьерные призовые польки теперь составляют 11,4 млн долларов.

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