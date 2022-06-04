Швентек о том, чем гордится больше всего: «35-й победой подряд и тем, что обошла в этом Серену. Потому что я всегда хотела установить рекорд»

Первая ракетка мира поделилась эмоциями от победы на . Сегодня она разгромила в финале (6:1, 6:3) и стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».

– Что вы почувствовали, когда выиграли последнее очко? Можно ли сравнить это с тем, что было в 2020-м?

– В 2020-м основной эмоцией было удивление, потому что я не верила на 100%, что могу выиграть «Большой шлем».

В этот раз я очень много работала. И я лучше понимаю, каково это – выиграть «Большой шлем», что для этого требуется, что все должно сложиться, каждый элемент игры должен работать.

Из-за этого понимания я испытываю только большую радость и только большую гордость. В 2020-м мне казалось, что мне повезло. В этот раз я знаю, что много работала.

– Вы использовали слово «гордость», что вы гордитесь собой. Сейчас вы можете много чем гордиться. Чем вы гордитесь больше всего?

– Прозвучит странно, но 35-й победой подряд и тем, что обошла в этом Серену. Потому что я всегда хотела установить какой-нибудь рекорд. Но после карьеры Серены это сложно сделать.

Конечно, победой на «Большом шлеме» тоже, но это особенное достижение. Мне кажется, что я сделала то, чего еще никто не делал. И я могу добиться еще большего. Это особенный момент, – сказала Швентек.

Отметим, что 35 побед подряд – это рекорд для XXI века, но не для женского тенниса вообще. выигрывала 74 матча подряд,

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