Циципасу нужно выиграть турнир в Штутгарте, чтобы сохранить место в топ-5

Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

На следующей неделе ATP спишет у игроков рейтинговые очки за «Ролан Гаррос»-2021.

В результате прошлогодний чемпион Новак Джокович потеряет 2000 и опустится на третью позицию – его обойдут Даниил Медведев (станет №1) и Александр Зверев (впервые в карьере станет №2).

Кроме того, финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд должен обойти прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса и дебютировать в топ-5.

Однако грек на этой неделе выступает в Штутгарте и имеет возможность сохранить место в пятерке лучших. Для этого ему нужно выиграть титул.

Если он выйдет в финал, у них с Руудом будет одинаковое количество очков – по 5050. Но поскольку у Рууда больше очков, заработанных на «Больших шлемах», он в случае равенства окажется выше.

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