Циципасу нужно выиграть турнир в Штутгарте, чтобы сохранить место в топ-5

На следующей неделе спишет у игроков рейтинговые очки за «Ролан Гаррос»-2021.

В результате прошлогодний чемпион потеряет 2000 и опустится на третью позицию – его обойдут (станет №1) и (впервые в карьере станет №2).

Кроме того, финалист «Ролан Гаррос» должен обойти прошлогоднего финалиста и дебютировать в топ-5.

Однако грек на этой неделе выступает в Штутгарте и имеет возможность сохранить место в пятерке лучших. Для этого ему нужно выиграть титул.

Если он выйдет в финал, у них с Руудом будет одинаковое количество очков – по 5050. Но поскольку у Рууда больше очков, заработанных на «Больших шлемах», он в случае равенства окажется выше.

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