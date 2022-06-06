Рейтинг ATP. Надаль стал четвертым, Рууд – шестым, Рублев опустился на восьмое место

Рафаэль Надаль стал четвертой ракеткой мира по итогам . Каспер Рууд поднялся на шестую позицию, а Андрей Рублев опустился на восьмую.

Полуфиналист Марин Чилич вернулся в топ-20, а 19-летний дебютировал в топ-30.

При этом прошлогодние очки за «Ролан Гаррос» спишутся только на следующей неделе.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 июня 2022

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