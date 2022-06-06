Рейтинг ATP. Надаль стал четвертым, Рууд – шестым, Рублев опустился на восьмое место

Рафаэль Надаль стал четвертой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос». Каспер Рууд поднялся на шестую позицию, а Андрей Рублев опустился на восьмую.
Полуфиналист Марин Чилич вернулся в топ-20, а 19-летний Хольгер Руне дебютировал в топ-30.
При этом прошлогодние очки за «Ролан Гаррос» спишутся только на следующей неделе.
FedEx ATP Rankings
Положение на 6 июня 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8770
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8160
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7795
|4 (5)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7525
|5 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6100
|6 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5050
|7 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5005
|8 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4260
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3955
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3805
|17 (23)
|Марин Чилич (Хорватия)
|2370
|23 (25)
|Карен Хачанов (Россия)
|1755
|28 (40)
|Хольгер Руне (Дания)
|1489
|40 (41)
|Аслан Карацев (Россия)
|1128
|97 (130)
|Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
|671
|139 (140)
|Павел Котов (Россия)
|472
|143 (147)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|456
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