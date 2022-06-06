Рейтинг ATP. Надаль стал четвертым, Рууд – шестым, Рублев опустился на восьмое место

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Рафаэль Надаль стал четвертой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос». Каспер Рууд поднялся на шестую позицию, а Андрей Рублев опустился на восьмую.

Полуфиналист Марин Чилич вернулся в топ-20, а 19-летний Хольгер Руне дебютировал в топ-30.

При этом прошлогодние очки за «Ролан Гаррос» спишутся только на следующей неделе.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 июня 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8770
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8160
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7795
4 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 7525
5 (4) Стефанос Циципас (Греция) 6100
6 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 5050
7 (6) Карлос Алькарас (Испания) 5005
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 4260
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3955
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3805
17 (23) Марин Чилич (Хорватия) 2370
23 (25) Карен Хачанов (Россия) 1755
28 (40) Хольгер Руне (Дания) 1489
40 (41) Аслан Карацев (Россия) 1128
97 (130) Бернабе Сапата Мираллес (Испания) 671
139 (140) Павел Котов (Россия) 472
143 (147) Роман Сафиуллин (Россия) 456

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