Крис Эверт: «Два года назад я думала, что у Новака будет больше всех «Шлемов». Он был №1, а Рафа побеждал только на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала борьбу за звание величайшего в истории мужского тенниса. вчера выиграл 22-й «Большой шлем» и оторвался на два титула от и .

«Два года назад я думала, что у Новака будет больше всех «Шлемов». Он был №1, а Рафа побеждал только на «Ролан Гаррос», и мы сомневались, сможет ли он выигрывать на харде.

Но теперь он на два «Шлема» впереди, физически, кажется, держится. Думаю, этот титул получился для него самым ценным, он преодолел много трудностей. Четыре-пять недель назад мы даже не знали, сыграет ли он на «Ролан Гаррос», но он приехал, прошел очень напряженные матчи.

В финале он вышел свободным и спокойным. Он знал, что у Рууда нет удара, который может создать ему большие проблемы. Рафе не нужно было выходить из зоны комфорта, он просто сыграл качественно, и этого хватило для победы».

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