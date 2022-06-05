Дарья Касаткина: «По последним результатам поставила бы себя в топ-5 рейтинга WTA»

20-я ракетка мира Дарья Касаткина подвела итоги «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

– Проигрыш в полуфинале не разрушил меня. Наоборот, стимулирует идти дальше. Я почувствовала, что могу. Особенно не на одном турнире – показывала очень хороший теннис на протяжении месяца. Это дает понимание, что я круто играю в теннис. И это самое важное – понять самому. Важно, чтобы ты в себя верил и понимал, на что способен. Но не могу говорить о будущем. Для финала я сделаю все, но иногда в жизни это зависит не от нас.

Но если ты можешь играть полуфинал, значит, тебя от финала отделяет один матч. Всегда может произойти все что угодно.

– Вы говорили, что когда «вам становится слишком уютно, то что-то идет не так». Как выходите из зоны комфорта?

– Когда чувствуешь себя в теплом месте и «расслабляешь» булки очень сильно, то тогда может что-то неожиданное нагрянуть: спад в игре или что-то еще. Я через это прошла, горький опыт получила. Когда все хорошо идет, я стараюсь не думать, что все классно: «Вот зачем я шла, можно чуть расслабиться». Нет, нужно поднажать. Лучше чуть-чуть себе наврать: не так все и классно – и продолжать идти дальше.

– Какие слабости могут в эту зону комфорта опять толкнуть?

– Несколько лет назад я любила с друзьями весело проводить время. Это нормально, но нужно знать границы. Я их расширила и за это потом поплатилась. Немного фокус ушел, сместился куда не нужно. Сейчас отношусь более серьезно. Конечно, позволяю себе расслабиться, иначе головой можно поехать. Но знаю, когда можно, а когда – нет. И сколько [можно].

– На каком месте в рейтинге вы себя ощущаете сейчас?

– Если смотреть по объективным результатам нескольких турниров, то я бы поставила себя в топ-5 WTA. Точное место не скажу.

– А кто рядом в пятерке? Ига?

– Онс [Жабер], наверное, испанка Паула Бадоса и американка Джессика Пегула – она очень стабильно играет, – сказала Касаткина в интервью «Чемпионату».

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