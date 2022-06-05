Касаткина о Земфире: «Пару месяцев назад она написала лично, я была приятно удивлена, немного пообщались. Сейчас она была в Париже, и я пригласила ее на матч»

Дарья Касаткина рассказала, как в ее боксе на «Ролан Гаррос» оказались Земфира и Рената Литвинова.

– Земфире нравится теннис, она им интересуется. Пару месяцев назад написала лично, я была приятно удивлена, немного пообщались. И лично познакомились уже в Париже после матча с Камилой Джорджи. Земфира перед матчем написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на встречу. Очень классные ребята, большая честь быть с ними знакомой.

– Какие они?

– Земфира сразу начала разговаривать про теннис. Видно, что она разбирается: «Медведев сейчас играет, потом Рублев». Видно, она – в спорте. У них классная энергетика, хочется стоять рядом, общаться. Это круто, потому что мне очень нравится её творчество. Было приятно понять, что она ещё очень классный человек. Два в одном – творчество и классная личность – не всегда встречается. Что Рената, что Земфира – прекрасные люди.

– На каких композициях росли?

– Спасибо брату, он фанат Земфиры, ходил на её концерты. У меня несколько её любимых песен: «Главное». Когда приехала в Питер, слушала «Мачо» – она ассоциируется с городом. Из грустных: «Хочешь», «Жить в твоей голове» – это поплакать.

Она меня звала на концерт 26 февраля, но я не попала, так как играла в Дохе. Хотелось бы посетить концерт, потому что слушать в наушниках и вживую – несравнимо! – сказала Касаткина в интервью «Чемпионату».

За Касаткину на «Ролан Гаррос» топят Земфира и Рената Литвинова. Они сидят в ее ложе и вспоминают Кузнецову

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