Касаткина о поражении от Швентек: «Она не сделала ничего, к чему я была бы не готова. Просто я была слишком эмоциональна»

прокомментировала поражение от в полуфинале (2:6, 1:6). Она проиграла польке четвертый раз в сезоне.

– Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала – и это мой лучший результат на «Больших шлемах». Несмотря на сегодняшнее поражение, я очень довольна своим уровнем и всем, что происходило в эти две недели.

– Вы играли с ней несколько раз в этом году. Каково это – играть с ней, когда она чувствует себя так уверенно? Сегодняшний матч сильно отличался от тех, что были в начале года?

– Если честно, не так уж и отличался. Она не сделала ничего, к чему я была бы не готова.

Просто сегодня я была слишком эмоциональна и не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах.

Думаю, это нормально. Плюс, по ходу матча она играла все лучше и лучше. В итоге матч закончился именно так.

– Вы упомянули эмоции. Не могли бы вы немного описать, что происходило у вас голове по ходу матча.

– Взлеты-падения, взлеты-падения (улыбается). То есть перед матчем я чувствовала себя неплохо, но как только вышла на корт, не знаю, как точно описать эмоции и то, что у тебя внутри. Но это было непривычно.

Но это нормально. Мне нужно привыкнуть и постараться понять, как справляться с такими нервами, так что я рада, что с этим столкнулась. Разумеется, в следующий раз я постараюсь выступить лучше.

– Вы сказали, что знали, как будет играть Ига, и она не сделала ничего, к чему вы были бы не готовы. Но что осложняет матчи против Иги: ее прием, тактика или движение? В чем, по-вашему, ее главное оружие?

– Я думаю, ее стиль движения – она очень хорошо двигается. Она тащит много мячей. Иногда думаешь, что очко закончено, а она еще в игре, и она довольно рано встречает мяч, поэтому с ней очень трудно.

Да, сложно, когда игрок хорошо двигается и так может пойти в атаку. Тогда становится очень, очень сложно.

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