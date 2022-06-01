Касаткина о том, что хотела бы перенять у Надаля: «Психологическую устойчивость. У тебя может быть лучшая игра, но если не умеешь бороться, то не победишь»

рассказала, смотрела ли матч Рафаэля Надаля против Новака Джоковича (6:2, 4:6, 6:2, 7:6). Россиянка с детства болеет за Надаля.

«Я легла спать, когда он вел 3:0 во втором сете (смеется). Подумала: «Так, все хорошо».

А утром посмотрела счет в приложении, посмотрела, как шли геймы, и удивилась. Хорошо, что я легла, а то если бы я увидела 3:1 или 3:3, то уже не могла бы уснуть. А при счете 3:0 отложила ноутбук и спокойно уснула.

Я очень рада за Рафу. Даже не представляю, как ему было тяжело с учетом всех обстоятельств. Он говорил, что это мог быть его последний матч на «Ролан Гаррос». Я не представляю, как выходить на матч с таким чувством.

Он снова показал, насколько он силен психологически».

Также Касаткина рассказала, что хотела бы перенять у Надаля.

«Я не раз говорила, что он с детства был моим кумиром. Конечно, я пыталась подражать его игре.

Но больше всего я хочу перенять его психологическую устойчивость. Все так говорят, потому что он, возможно, лучший боец в истории тенниса. А это самое важное.

У тебя может быть лучший бэкхенд, форхенд, подача, но если не умеешь бороться, то не победишь. Так что бойцовский дух важнее всего».

Касаткина – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Траекторией сломала игру Кудерметовой, но очень нервничала и подавала всего 120 км/ч

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