Рууд о выбежавшей на корт активистке: «Я немного испугался. Не очень понимал, что происходит»

Каспер Рууд прокомментировал эпизод, когда на корт «Ролан Гаррос» выбежала активистка и приковала себя к сетке за шею. Это произошло во время полуфинала Рууда против .

«Если честно, я немного испугался. Я не очень понимал, что происходит.

Что касается этого протеста, то он был немного... Как бы это сказать... Наверное, неприятным – подходящее слово. Я не знал, как реагировать... Потому что видел только ее спину... Я не знал, держала ли она что-нибудь в руках или что было у нее на шее. Я мало что успел разглядеть.

Так что ситуация была немного щекотливая и сложная. Такого со мной раньше не случалось. Нас увели с корта на шесть-семь минут, и я смог немного перестроиться и снова войти в ритм».

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